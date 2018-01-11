Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Державина

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Державина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ушел из жизни блестящий актер, создавший в кино и театре целую галерею ярких ролей и незабываемых образов. Исключительный талант, обаяние и тонкий юмор принесли ему заслуженную славу и огромную зрительскую любовь", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Михаила Державина всегда высоко ценили и уважали за высокое профессиональное мастерство и преданность делу.-0-