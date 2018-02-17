Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Тамары Нижниковой

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки СССР Тамары Нижниковой в связи с ее смертью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Тамара Николаевна была выдающейся певицей, творчеством которой по праву гордится наша страна. Она прожила яркую и насыщенную жизнь, достигла профессиональных высот и вписала незабываемую страницу в историю современного оперного искусства", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что своими знаниями и высоким мастерством Тамара Нижникова щедро делилась с молодежью. "Ею воспитано несколько поколений талантливых артистов, которые сегодня достойно представляют Беларусь на мировой сцене, вносят весомый вклад в сохранение и развитие лучших достижений национальной культуры", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-