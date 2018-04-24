Лукашенко выступает за предметное рассмотрение накопившихся в ЕАЭС проблем

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за предметное рассмотрение накопившихся в Евразийском экономическом союзе проблем. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Необходимо предметное рассмотрение накопившихся в ЕАЭС проблем, принятие конкретных решений и неукоснительное их выполнение. Либо мы движемся вперед, либо имитируем движение. Последнее - недопустимо!" - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что из года в год говорится о необходимости создания равных условий для субъектов хозяйствования, устранении изъятий, барьеров и ограничений во взаимной торговле, актуальности решения проблем в сфере техрегулирования, санитарных и ветеринарно-санитарных мер. "Несмотря на все усилия и некоторые подвижки, в целом воз, как говорится, и ныне там", - констатировал глава государства.
"Важные для полноценного развития вопросы решаются крайне медленно и зачастую неэффективно. Работа тормозится непоследовательной позицией наших партнеров по экономическому союзу. В то время как на высоком уровне декларируются углубление интеграции и устранение барьеров, на практике иной подход: вместо отмены односторонних ограничительных мер - их активное применение", - заметил Президент.
Александр Лукашенко также коснулся ситуации в Армении, отметив, что в происходящем виноваты в том числе партнеры по ЕАЭС. Он напомнил о протестах около года назад, когда правительство Армении повысило цены на природный газ. "Якобы не было выхода - повысили цены на энергоресурсы, а потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело? Не от России это зависело? И вот так вот нас поодиночке просто перебьют. В лучшем случае повыдергивают из этого союза. Вместо того чтобы взяться за голову и начать вместе решать эти вопросы, мы начинаем хватать друг друга за грудки", - подчеркнул белорусский лидер.
Он привел также пример в сфере поставок белорусской молочной продукции в Россию. "Ну зачем из Новой Зеландии было везти сухое молоко в Россию, если есть рядом в Беларуси? А потом наплевать на все, растоптать и закрыть границу с Беларусью, сказать не везти?" - поставил вопрос глава государства.
"И мы, вот так друг с другом сталкиваясь, теряем друг друга", - добавил он.-0-
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