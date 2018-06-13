Лукашенко: за год в отношениях с Узбекистаном сделано больше, чем за 20 предыдущих лет

13 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает высокую динамику в развитии отношений с Узбекистаном. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последний год, может, чуть больше, если брать новую эпоху, как я часто своему другу Шавкату (Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. - Прим. БЕЛТА) говорю, мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет. Моей заслуги здесь минимум. Заслуга вашего Президента. Умный, я скажу, талантливый человек, который, будучи премьер-министром, увидел весь мир, спокойно оценил ситуацию не только на оси Минск-Ташкент, но и по всем направлениям, и совершил приличный рывок, - сказал глава государства. - Я ему об этом сказал на саммите ШОС. То, что вы сделали в международных отношениях за последнее время, опустив их на базу экономики, мне кажется, ни одному из государств в мире, тем более постсоветского пространства, не удалось сделать. Вы просто молодцы за эти годы. Вы открылись миру и во время этого открытия получили максимум, что могли получить".

Александр Лукашенко подчеркнул, что главные достижения Узбекистана - в экономике. "Дипломатия, политика - это хорошо. Поговорить можно всегда. А вот осязать, пощупать результат - это важнее. И вы это сделали. Это величайшая заслуга руководства вашей страны. Свидетельством прорыва Узбекистана на международной арене, в международных отношениях служат отношения между Беларусью и Узбекистаном", - отметил Президент.

Глава государства дал позитивную оценку развитию двусторонних отношений и реализации намеченного. Лидеры стран ранее договорились, что, прежде чем состоится их встреча в рамках официального визита, стороны должны создать определенный задел в сотрудничестве. "Чтобы мы могли узбекскому и белорусскому народам положить что-то на стол", - образно сказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что проблем, конечно, хватает в любом государстве, однако он уверен, что острые проблемы Узбекистан сможет преодолеть в течение пятилетия, учитывая наличие людских ресурсов, природно-климатические условия, высокие темпы модернизации экономики и общества.

"Но вы должны помнить, что мы не просто сторонние наблюдатели этих процессов, не просто болельщики. Мы, конечно, радуемся вашим успехам. Мы активные сторонники и, если хотите, двигатели того прогресса, который вы осуществляете в Узбекистане. Вы на нас можете рассчитывать", - заверил белорусский лидер.

В свою очередь Нигматилла Юлдашев подчеркнул, что в Узбекистане с большим уважением относятся к Президенту Беларуси и радуются успехам страны, ее растущему международному авторитету. "Мы знаем и высоко ценим, что вы всегда придавали и придаете большое значение развитию сотрудничества между нашими странами и народами. Также в памяти нашего народа навечно останется то, что вы в скорбные для узбекистанцев дни специально посетили Узбекистан, чтобы почтить память нашего первого Президента Ислама Каримова", - сказал он.

Договорно-правовая база отношений между Беларусью и Узбекистаном включает почти шесть десятков соглашений. Стороны конструктивно сотрудничают в ООН, ОБСЕ, других международных организациях, активизировалось двустороннее сотрудничество.

В 2017 году товарооборот достиг $130,9 млн (205,4% к уровню 2016 года), экспорт - $96,1 млн (268,2%), импорт - $34,8 млн (124,7%). Аналогичная тенденция наблюдается в двусторонней торговле и в 2018 году - за январь-апрель товарооборот составил $62,1 млн, увеличившись в 2,3 раза в сравнении с соответствующим периодом 2017 года. Объем торговли услугами в 2017 году составил $9,2 млн.

Из Беларуси в 2018 году поставлялись тракторы и седельные тягачи, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, сахар, шасси с двигателями, плиты ДСП, лесоматериалы, автомобили спецназначения, сельхозмашины для подготовки и обработки почвы, дорожная и строительная техника. Из Узбекистана импортировались хлопчатобумажная пряжа, сушеные фрукты, смеси орехов и сушеных плодов, свежий и сушеный виноград, легковые автомобили, фруктовые и овощные соки.

В Узбекистане зарегистрировано 23 организации с белорусскими учредителями. В 2017 году на территории страны созданы сборочные производства белорусской техники - СП ООО "Амкодор-Агротехмаш" и "УзБелАгромаш" (соучредитель - "Бобруйскагромаш"). В Беларуси работают 62 организации, учредителями которых являются узбекские юридические и физические лица.-0-