Лукашенко заявил о необходимости устранения в торговле с Россией взаимных барьеров и изъятий

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для дальнейшего развития торговых отношений с Россией. Об этом он заявил сегодня в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году мы преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост. Сегодня весьма важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между нашими странами. В том числе за счет устранения взаимных барьеров, изъятий, а также создания равной конкурентной среды, - сказал глава государства. - В последнее время решение актуальных вопросов зачастую переводится из одного интеграционного формата в другой. Например, на площадку Евразийского экономического союза. Думаю, что нам не следует это впредь делать, потому что мы в нашем союзе в состоянии решать те вопросы, которые существуют. Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, я думаю, что нам их надо решать здесь и сейчас".

По словам Президента, для нахождения консенсуса незачем обсуждать отдельные вопросы со странами, которые в них не задействованы. Он обратил внимание на координирующую роль Постоянного комитета Союзного государства. "Ему надо обеспечить системное и регулярное сотрудничество профильных министерств и ведомств Беларуси и России", - сказал Александр Лукашенко.

Он попросил госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту максимально глубоко вникать в суть и четко видеть баланс интересов сторон по вопросам, обсуждаемым на площадке Посткома. "Неделю назад я отдал распоряжение правительству, чтобы ни одни переговоры не проходили без участия руководителя нашего аппарата - Григория Рапоты - они должны быть в теме, в курсе дела. И неплохо будет, если наши спорные вопросы будут переноситься и на уровень Постоянного комитета, там обсуждаться со специалистами", - сказал Президент.-0-

Лукашенко рассчитывает на урегулирование всех вопросов по пересечению белорусско-российской границы Глава государства отметил, что особая тема в союзном строительстве - это защита интересов граждан обеих стран.

Лукашенко: межрегиональные связи остаются залогом успеха белорусско-российской интеграции "С 2014 года проводятся совместные форумы регионов Беларуси и России. И очередной форум в октябре этого года пройдет в Могилеве", - сказал глава государства.

Путин подтвердил заинтересованность в дальнейшей экономической интеграции с Беларусью В частности, он отметил заинтересованность России в развитии Союзного государства и наращивании политической и экономической интеграции с Беларусью.

Беларусь последовательно отстаивает необходимость учета интересов РФ в "Восточном партнерстве" - Макей Владимир Макей представил участникам заседания ВГС программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы.

Утверждены приоритетные направления развития Союзного государства на 2018-2022 годы Приоритетными направлениями и первоочередными задачами определены проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений, формирование единого правового пространства и развитие институциональных основ Союзного государства.

Решение по вопросу отмены роуминга на территории СГ пока не найдено - Рапота "Вопрос прорабатывался министерствами связи совместно с операторами связи на территории Беларуси и России. Но пока решение не найдено. Работы будут продолжены", - сказал госсекретарь.

Названы обладатели премий СГ по литературе и искусству за 2017-2018 годы Премии присуждены композитору народному артисту России Олегу Иванову, авторскому коллективу в составе дирижера народного артиста России Валерия Полянского и заслуженного работника культуры РФ Александра Шанина, балетмейстеру народному артисту СССР Валентину Елизарьеву.

Премия Союзного государства по науке и технике учреждена на ВГС в Минске Премия будет присуждаться гражданам Беларуси и России за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения один раз в два года, начиная с 2019 года.