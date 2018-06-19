Лукашенко заявил о необходимости устранения в торговле с Россией взаимных барьеров и изъятий

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для дальнейшего развития торговых отношений с Россией. Об этом он заявил сегодня в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.
"В 2017 году мы преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост. Сегодня весьма важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между нашими странами. В том числе за счет устранения взаимных барьеров, изъятий, а также создания равной конкурентной среды, - сказал глава государства. - В последнее время решение актуальных вопросов зачастую переводится из одного интеграционного формата в другой. Например, на площадку Евразийского экономического союза. Думаю, что нам не следует это впредь делать, потому что мы в нашем союзе в состоянии решать те вопросы, которые существуют. Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, я думаю, что нам их надо решать здесь и сейчас".
По словам Президента, для нахождения консенсуса незачем обсуждать отдельные вопросы со странами, которые в них не задействованы. Он обратил внимание на координирующую роль Постоянного комитета Союзного государства. "Ему надо обеспечить системное и регулярное сотрудничество профильных министерств и ведомств Беларуси и России", - сказал Александр Лукашенко.
Он попросил госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту максимально глубоко вникать в суть и четко видеть баланс интересов сторон по вопросам, обсуждаемым на площадке Посткома. "Неделю назад я отдал распоряжение правительству, чтобы ни одни переговоры не проходили без участия руководителя нашего аппарата - Григория Рапоты - они должны быть в теме, в курсе дела. И неплохо будет, если наши спорные вопросы будут переноситься и на уровень Постоянного комитета, там обсуждаться со специалистами", - сказал Президент.-0-
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