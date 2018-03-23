Лукашенко заявляет о большом количестве накопленных вопросов, которые стоит обсудить вместе с ЕС

23 марта, Мцхета /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что у него накопилось большое количество предложений и вопросов, которые стоит обсудить вместе с Евросоюзом. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня в интервью представителям грузинского телевидения, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, почему он не поехал лично на саммит "Восточного партнерства" в Брюссель в конце прошлого года, Александр Лукашенко сказал: "Мы обычно заранее планируем такие поездки, и готовился наш министр иностранных дел. Почему я должен не доверять министру? Он и поехал на этот саммит. Он более был готов к тем проблемам, которые там обсуждались. Думаю, придет время, и я побуду на этом саммите".

Глава государства пояснил, что это будет зависеть от того, какие там будут обсуждаться проблемы и какой будет осязаемый результат после этого. "У меня накопилось много предложений и вопросов, которые надо обсуждать нам в Европейском союзе. Это их проблемы, и наши проблемы, и российские, и даже, может быть, грузинские. У меня есть свое видение. Придет время - я об этом видении скажу. Есть что сказать", - заявил белорусский лидер.

Президенту также был задан вопрос, каковы его требования к Евросоюзу. "Вы знаете, у меня нет к ним абсолютно никаких требований. Я хочу просто, чтобы нас уважали и считали, что есть такое государство в центре Европы. Евросоюз должен понимать ценность Беларуси на сегодняшний день. Сегодня есть проблема у Евросоюза с Украиной. Не только у России, но и у ЕС. Есть проблемы севернее нас, где дорог практически нет. И Беларусь - эти почти тысяча километров, остался беспроблемный коридор для ЕС с одной стороны, и для России и Китая с другой. И для Грузии", - сказал Александр Лукашенко.

"И мы хотим, чтобы Европейский союз это видел и ценил. Допустим, чтобы в экономике не было односторонних мер, торпедирования наших товаров в ЕС. Обкладывают пошлинами, еще что-то. Правда, в этом отношении уже есть некоторое движение. По текстилю и так далее", - отметил глава государства.

При этом он призвал не учить Беларусь демократии. "Мы умеем учебники читать, и мы видим демократическую Грузию (без юмора), демократическую Европу. Мы все видим. И положительное, и недостатки. Но мы имеем свои национальные особенности. И вы (ЕС. - Прим. БЕЛТА) должны их понимать, и не надо нас толкать в спину. Это не требования. Это мои пожелания. Я европейцам об этом говорю", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также считает неприемлемым, чтобы Беларусь ставили перед выбором, с кем сотрудничать и развивать отношения. "Мы даже переговоры не хотим вести и разговаривать на эту тему. Мы - независимое государство со своей внешней политикой. А суть нашей внешней политики - многовекторность, и второе - не создавать проблем нашим соседям", - подчеркнул Президент.-0-