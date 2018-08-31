Максим Ермолович назначен министром финансов Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Максима Ермоловича министром финансов, передает корреспондент БЕЛТА.
Максим Ермолович родился 26 июня 1977 года в Лепеле. Окончил Полоцкий государственный университет и Академию управления при Президенте Беларуси.
В 1999 году работал государственным налоговым инспектором инспекции №2 Государственного налогового комитета по Фрунзенскому району Минска. С июля 1999 года по 2002 год занимал различные должности в Государственном налоговом комитете Беларуси (сейчас Министерство по налогам и сборам).
В 2002 году перешел работать в Министерство финансов Беларуси. Занимал должности консультанта управления анализа и планирования доходов бюджета, заместителя начальника управления - начальника отдела планирования и учета доходов бюджета главного управления налоговой политики и доходов бюджета, начальника главного управления бюджетной политики.
В 2011-2014 годах - заместитель министра финансов Беларуси. С 2014 года и до настоящего времени работал первым заместителем министра финансов.
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