Масштабное совещание с участием Президента по развитию цифровой экономики пройдет в I квартале 2019 года

25 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Масштабное совещание с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко по развитию цифровой экономики в стране пройдет в I квартале 2019 года. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам состоявшегося сегодня доклада главе государства.

Александр Турчин подчеркнул, что поручение готовить данное совещание дал глава государства. Мероприятие, как ожидается, будет масштабным, но не по количеству участников, а по важности целей и задач, которые стоят перед страной в связи с предстоящей цифровизацией экономики. Как предполагается, в совещании примут участие руководители и представители различных отраслей.

В ходе доклада Президент был проинформирован об итогах работы правительства в данном направлении. Кроме того, были рассмотрены вопросы структуры правительства. По словам Александра Турчина, у правительства есть определенные наработки в этом плане.

В числе других рассмотренных тем было развитие транспортно-логистической сферы, речь шла и о документах, касающихся развития предпринимательской деятельности.-0-