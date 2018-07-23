Медаль в честь 20-летия МЧС учреждается в Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси учреждается юбилейная медаль "20 лет органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь". Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Медалью будут награждаться работники и гражданский персонал системы МЧС за образцовое выполнение служебных обязанностей, ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и другие лица, в том числе иностранные граждане, за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сферах защиты населения и территорий Беларуси от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, гражданской обороны.

Медаль изготавливается из металла серебристого цвета. На лицевой стороне изображены эмблема МЧС и окаймляющие ее белорусский орнамент и лавровый венок. На обратной стороне размещена лента с девизом ведомства - "Профессионализм. Отвага. Честь".

Расходы на изготовление медалей и удостоверений к ним будут выделены из средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, и других источников, не запрещенных законодательством.-0-