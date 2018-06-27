27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На развитие таможенной инфраструктуры в Беларуси направят дополнительные внебюджетные средства. Это предусмотрено указом №256, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Вносятся изменения в указ от 2 июня 2009 года №278 "Об условиях дополнительного финансирования таможенных органов и органов пограничной службы". Установлен новый порядок дополнительного финансирования таможенных органов из прибыли РУП "Белтаможсервис" на целевые нужды, а именно для строительства и реконструкции пунктов пропуска, материально-технического обеспечения, а также софинансирования программ международной технической помощи.

"Принятие указа позволит снизить нагрузку на республиканский бюджет в части финансирования строительства объектов таможенной инфраструктуры, до начала II Европейских игр завершить реконструкцию пунктов пропуска "Урбаны" и "Верхний Теребежов" (на латвийском и украинском направлениях), а также обеспечить привлечение около 15 млн евро иностранных инвестиций", - рассказали в пресс-службе.-0-