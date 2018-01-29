Надольный освобожден от должности первого зампредседателя правления Нацбанка Беларуси

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарас Надольный освобожден от должности первого заместителя председателя правления Национального банка Беларуси по соглашению сторон, а также от должности члена правления Национального банка. Соответствующий указ 29 января подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Администрации Президента Беларуси поручено уведомить Совет Республики Национального собрания об освобождении Тараса Надольного от должности члена правления Национального банка.-0-
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