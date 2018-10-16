"Наши как всегда" - Лукашенко прокомментировал игру белорусских футболистов с Молдовой

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром, председателем Белорусской федерации футбола Сергеем Румасом прокомментировал состоявшийся 15 октября матч между сборными Беларуси и Молдовы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Если мы не можем с Молдовой играть… Я не хочу принизить Молдову, молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши как всегда. Очень жаль", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что необходимо принимать дополнительные меры, чтобы развитие футбола в стране не останавливалось. "Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне динамовских хоккеистов играть", - добавил Президент.

Как сообщалось, 15 октября футболисты сборной Беларуси сыграли вничью 0:0 с командой Молдовы в домашнем матче Лиги наций. Первая половина встречи на минском стадионе "Динамо" прошла с небольшим преимуществом хозяев поля, но серьезных угроз воротам соперника они не создали. Голкипер белорусов также остался почти без работы. После перерыва обе команды заиграли более активно, однако зрители так и не увидели забитых мячей. Самый реальный шанс вырвать победу белорусы имели на 3-й компенсированной минуте, но мяч после удара Игоря Стасевича угодил в перекладину ворот. Сразу после матча главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко посетовал, что его команда не сумела добиться успеха и потеряла важные очки. Однако, подчеркнул наставник, через месяц у белорусов гостевая игра с Люксембургом, в которой, скорее всего, и решится судьба первого места.-0-