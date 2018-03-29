"Настоящие, мужественные люди" - Лукашенко вручил госнаграды победителям и призерам Игр в Пхенчхане

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом зале собрались настоящие, мужественные люди. На зимних Играх мы были свидетелями ожесточеннейшей борьбы не только на стадионах, но и в судейских кулуарах. Даже в межгосударственных отношениях", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что олимпийское золото в женской эстафете стало для кого-то неожиданностью, но не для белорусских болельщиков. "Наши девчонки молодцы", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил и победы биатлонистки Дарьи Домрачевой на последовавших после Олимпиады этапах Кубка мира: "Должен сказать тебе как человек неравнодушный ко всем нашим спортсменам, что это были победы особые. Мне показалось, что таких у тебя вообще не было в карьере. Они отличались от всех предыдущих. В одной гонке ты вообще показала, как говорят в народе, зверский характер, когда в такую гору… сзади только пыль столбом снежная стояла. А последняя гонка - масс-старт - это вообще была гроссмейстерская гонка".

"Я это говорю как пример того, как надо бороться, но для тренеров это урок. Представьте, если бы Домрачева в такой форме подошла к Олимпиаде. Там бы, наверное, золото осталось только у белорусской команды. Это тот пример, которому мы должны следовать, учиться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Особую благодарность глава государства выразил паралимпийцам. "Вы просто красавцы! Я, например, не мог оторваться от экрана, глядя на все ваши гонки. Я болел за вас не меньше, чем за наших олимпийцев, - сказал он. - Вы настолько мощно выступали, что трудно представить, что человек, который имеет все возможности, так бы выступил".

"Я ждал вас здесь для того, чтобы поздравить и вручить заслуженные награды. Очень вам благодарен за тот вклад, который вы внесли в развитие спорта и прославление нашего государства", - отметил Президент.

Ордена и медали вручены за высокое профессиональное мастерство, выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в успешное выступление национальных команд.

Ордена Отечества ІІІ степени с присвоением почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" удостоена трехкратная паралимпийская чемпионка и бронзовый призер зимних Паралимпийских игр 2018 года Светлана Сахоненко.

В Беларуси создана хорошая база для развития паралимпийского движения - Сахоненко Спортсменка отметила, что паралимпийское движение в Беларуси еще только начинает развиваться. "Наверное, как раз-таки сейчас такой пик, когда мы можем заявить о себе и показать, что у нас действительно создана хорошая база, чтобы начинать это движение, продолжать его и добиваться результатов", - сказала она.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, неоднократный призер Олимпийских игр, Герой Беларуси Дарья Домрачева награждена орденом "За личное мужество".

Домрачева: здорово, что наш труд ценится Дарья Домрачева отметила, что биатлонный сезон закончился буквально несколько дней назад и, конечно, присутствует усталость, накопившаяся за долгие этапы, однако настроение в день вручения госнаград у нее праздничное.

Аналогичной наградой и почетными званиями "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" отмечены заслуги олимпийских чемпионок по биатлону Динары Алимбековой, Ирины Кривко и Надежды Скардино.

Орденом Почета с присвоением почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" награжден паралимпийский чемпион и трехкратный призер зимних Паралимпийских игр 2018 года Юрий Голуб.

Медалью "За трудовые заслуги" награждены двукратный бронзовый призер зимних Паралимпийских игр 2018 года Лидия Графеева и генеральный секретарь Паралимпийского комитета Республики Беларусь Николай Шудейко.

Почетное звание "Заслуженный тренер Республики Беларусь" присвоено тренеру-преподавателю по лыжным гонкам среди инвалидов Могилевского областного центра олимпийского резерва Николаю Шабловскому.

Двукратный серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2018 года Дмитрий Лобан удостоен почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".

Победы белорусских паралимпийцев могут повлиять на улучшение безбарьерной среды - Лобан Дмитрий Лобан отметил, что в Минске достаточно хорошо развита инфраструктура, осталось мало таких мест, куда нельзя попасть на коляске. В целом же в этом вопросе еще есть куда расти.

Кроме того, за подготовку спортсменов высокого класса и значительный личный вклад в обеспечение отличных спортивных результатов национальной команды Беларуси по инваспорту на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане объявлена Благодарность Президента ряду представителей спортивной сферы. В их числе председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель, спортсмены - лидеры завоевавших награды паралимпийцев Дмитрий Будилович и Роман Ященко, тренеры-преподаватели Юрий Буранов, Василий Гаврукович, Инесса Козлова, Михаил Лебедев и тренер-врач Ирина Кузьмина.

Для участников мероприятия также была организована экскурсия по Дворцу Независимости.-0-

Лукашенко: в течение года-двух сделаем решительный шаг по созданию условий для подготовки лыжников "Мы обязательно построим так называемую трубу в Беларуси. Я хотел бы, чтобы это было в течение года сделано. Уже сейчас проводятся изыскательские работы", - отметил Президент.

Лукашенко о финансировании спорта: шальных денег не будет, но за результат будем платить "Мы накануне крупного совещания у Президента по зимним видам спорта. Оно готовится министром и главой Администрации. Мы подробнейшим образом, детально разберем те недочеты, ошибки и упущения, которые у нас есть в зимних видах спорта, сделаем соответствующие выводы. Уже немало сделано", - подчеркнул белорусский лидер.

В Беларуси наладят производство лыжероллеров, лыжных ботинок и ратраков "Я поручил сделать свои лыжероллеры председателю Наблюдательного совета (Белорусской федерации биатлона. - Прим. БЕЛТА) Вакульчику. Он сейчас этим занимается", - сообщил Александр Лукашенко.

Лукашенко: сало - самый лучший допинг "Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Нормальное питание для спортсменов - это вопрос номер один", - сказал Президент.