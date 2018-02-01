"Никто больше не сделал" - Лукашенко благодарит КГБ за хорошую работу в сфере борьбы с коррупцией

1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко благодарит КГБ за хорошую работу в сфере борьбы с коррупцией. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем этого ведомства Валерием Вакульчиком, передает корреспондент БЕЛТА.

"За что я хочу вас поблагодарить, может быть, это не только ваша функция, - за работу в направлении антикоррупционной деятельности. Никто больше КГБ сегодня в этом плане не сделал. Особенно по вопросам значимых преступлений в сфере коррупции", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-