1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые меры по стимулированию интереса инвесторов к освоению недр приняты в Беларуси. Глава государства подписал соответствующий указ, которым внесены изменения в указ от 3 октября 2011 года №442 "О некоторых вопросах осуществления инвестиционной деятельности в отношении недр", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Указ направлен на стимулирование интереса со стороны потенциальных инвесторов к освоению месторождений полезных ископаемых Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе.

Документом определяются стадии геологического изучения недр, непосредственно связанные с разведкой конкретного месторождения, а также конкретизируются объемы затрат, подлежащих возмещению в доход республиканского бюджета.-0-