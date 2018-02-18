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Обнародованы выдержки из письма Лукашенко Президенту МОК

Президент 18.02.2018 | 21:34
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнародованы выдержки из письма Президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в связи с ситуацией вокруг судейства выступления белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Эта информация озвучена в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Вся белорусская спортивная общественность, а также представители международного сообщества, ведущие спортсмены и специалисты фристайла сходятся во мнении, что подобное действие имело целью отстранение одного из лидеров мирового уровня от участия в заключительной стадии соревнований", - говорится в письме.

Лукашенко о судействе в отношении Кушнира: выкинули главного конкурента из финалаЛукашенко о судействе в отношении Кушнира: выкинули главного конкурента из финала
"Они просто, откровенно вам скажу, как человек, немного в этом разбирающийся, выкинули главного конкурента из финала", - подчеркнул белорусский лидер.

В нем также содержится просьба к Томасу Баху как профессионалу и гаранту соблюдения международно признанных принципов олимпизма оперативно предпринять все меры и обеспечить беспристрастное и компетентное исследование выступления Антона Кушнира в духе высшей спортивной справедливости фейр-плей.

Как сообщалось, о направлении соответствующего письма руководству МОК Президент Беларуси рассказал журналистам после участия в голосовании на выборах в местные Советы депутатов. "Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме. Мы это все обнародуем. Мы прятать это не будем", - сказал глава государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что претензии в адрес руководства МОК были подписаны им не только как Президентом Национального олимпийского комитета, но и как главой государства.

Александр Лукашенко также не исключил своего участия в одной из предстоящих сессий МОК, где бы обсуждались этот и другие проблемные вопросы, возникшие в международном спорте. "Думаю, что мне надо там в ближайшее время побывать, чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить. Слишком хорошо живется. Делят этих людей заранее по рангам и начинают делить медали: кто сильнее политически, тот и получает медаль. Так быть не должно!" - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о выступлении Антона Кушнира и несправедливом судействе, Президент сказал: "Они просто, откровенно вам скажу, как человек, немного в этом разбирающийся, выкинули главного конкурента из финала". Среди членов судейской коллегии были в том числе представители России, Китая и Швейцарии. "Все они протащили в финал своих спортсменов", - заметил глава государства.-0-

Новицкий: белорусский фристайлист Антон Кушнир заслужил место в финале олимпийского турнираНовицкий: белорусский фристайлист Антон Кушнир заслужил место в финале олимпийского турнира
Владимир Новицкий считает, что Антон отлично выполнил свою вторую попытку и заслужил место среди 12 соискателей олимпийских наград. Однако судьи решили иначе, и в итоге Кушниру не хватило всего 0,45 балла для попадания в сегодняшний финал.

Дащинский: судьи, наверное, устали от побед белорусских фристайлистовДащинский: судьи, наверное, устали от побед белорусских фристайлистов
Дмитрий Дащинский считает, что конкуренты Антона были не сильнее его во всех компонентах прыжков, однако они будут спорить за награды, а олимпийский чемпион Сочи-2014 остался за бортом финала, это очень обидно.

Козеко: в лыжной акробатике необходимо реформировать судейский корпусКозеко: в лыжной акробатике необходимо реформировать судейский корпус
В финале лыжной акробатике не выступили сразу два белоруса Максим Густик и Антон Кушнир. Арбитры предвзято отнеслись к олимпийскому чемпиону Сочи и занизили ему оценки. "Необходимо пересмотреть правила формирования судейских бригад в лыжной акробатике.

Гладченко молодец, Кушнира откровенно засудили - ГришинГладченко молодец, Кушнира откровенно засудили - Гришин
По мнению триумфатора Ванкувера-2010, Станислав в последней попытке пошел на риск, заявив сложнейший прыжок с тройным сальто и пятью пируэтами.

Необъективное судейство лишило Антона Кушнира 4-5 баллов - тренер
"Прыжок был идеально выполнен, как первый, так и второй. И сумма баллов, которая выставлена судьями, не соответствует тому прыжку, который показал Антон Кушнир. По нашим всем прогнозам, минимум 4-5 баллов у Антона просто забрали", - отметил Юрий Купрацевич.

Судейство во фристайле на Олимпиаде совершенно не понятно - Губерниев
"Я возмущен, как был возмущен, когда к Олимпиаде не допустили моих любимых гребцов-байдарочников, потому что очень сильная команда. Конечно, уровень судейства, когда Кушнир выступал, совершенно не понятен", - считает Дмитрий Губерниев.

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Теги
Лукашенко, МОК, Олимпиада, Республика Корея
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