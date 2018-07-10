Оптимизирована деятельность военных представительств Министерства обороны Беларуси

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях оптимизации деятельности военных представительств Министерства обороны создано государственное учреждение "Управление военных представительств Министерства обороны Республики Беларусь". Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Установлено, что учреждение является государственной бюджетной организацией, подчиненной Министерству обороны. Основной его задачей определено осуществление технического контроля и приемки вооружения, военной техники и военно-технического имущества.
Структура и численность учреждения определяются Министерством обороны в пределах численности Вооруженных Сил.-0-
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