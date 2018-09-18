Опыт Финляндии в лучших секторах экономики надо перенести в Беларусь - Лукашенко

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт Финляндии в лучших секторах экономики надо перенести в Беларусь. Такую задачу глава государства Александр Лукашенко поставил при назначении нового посла в эту страну, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас плохие позиции в Финляндии, а страна то очень интересная нам. И есть направления экономики абсолютно схожие, особенно деревообработка. Нам надо работать в том направлении, чтобы опыт Финляндии в лучших секторах экономики перенести на территорию Беларуси. Обязательно в этом направлении надо двигаться. Надо работать на политическое сближение. Но главное, чтобы был результат в экономике", - сказал белорусский лидер.

Он поинтересовался мнением министра иностранных дел Владимира Макея, справится ли с поставленными задачами новый посол Алексей Самосуев. Министр заверил: у него есть уверенность, что работа по развитию сотрудничества с Финляндией будет улучшена, охарактеризовав дипломата как опытного человека.-0-