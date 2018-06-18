Освобождены от должностей зампредседателя КГБ Беларуси и начальник управления по Витебской области

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генерал-майор Игорь Бусько и генерал-майор Сергей Феоктистов освобождены от должностей заместителя председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и начальника управления КГБ Беларуси по Витебской области. Соответствующие указы 18 июня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Игорь Бусько и Сергей Феоктистов уволены с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.-0-
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