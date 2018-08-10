От больницы-дворца до суперкомбайнов и большого спорта - итоги поездки Лукашенко в Гомель

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа совершил рабочую поездку в Гомельскую область. В центре внимания были вопросы в сферах здравоохранения, промышленного и социально-экономического развития региона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства посетил Гомельскую областную детскую клиническую больницу, где ознакомился с результатами проведенной реконструкции, а также организацией работы в учреждении, его материально-технической базой, пообщался с медперсоналом и родителями маленьких пациентов.

Как заверили Александра Лукашенко, потенциала больницы достаточно для качественного охвата необходимой медпомощью не только жителей областного центра, но и всего региона. "Главное, чтобы это было оптимально и мы охватывали помощью всех детишек. На детях же экономить не будешь", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент поручил оперативно решить организационные вопросы, поручив взять их на контроль руководству Гомельской области. Особенно это касается укомплектования лечебного учреждения медицинским персоналом, которого должно быть столько, сколько действительно необходимо с учетом наличия в больнице современного оборудования и технологий. Соответственно предъявляются и повышенные требования к квалификации медработников. "Надо считать деньги везде и отдавать туда, где они необходимы, - на детей тратить", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко поручил также оперативно устранить некоторые недоработки по оснащению больницы самым современным оборудованием и техникой, часть из которых пока еще не поставлена. "Это должен быть суперцентр, и оборудование должно соответствовать", - заявил он.

В целом Президент высоко оценил итоги проведенной реконструкции, о чем заявил во время общения с жителями областного центра: "Построили дворец, иначе не скажешь. Высочайшие технологии, прекрасная больница".

Александр Лукашенко отметил, что подобные центры созданы в каждой области, и первоначально был предложен проект по строительству этой больницы за городом. Однако Президент поручил реконструировать и расширить этот комплекс именно в Гомеле. "Получился прекрасный квартал с внутренним садиком", - сказал он.

"Не жалко. Это для наших детей. Что они там творят... (в плане высокого уровня медицинского обслуживания), и это же не в Минске в центре "Мать и дитя", а в областном центре", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства акцентировал внимание на важности обеспечения высокого качества медицинских услуг с учетом современных экологических вызовов, даже без учета чернобыльской проблематик, особенно в Европе, России, Украине. "Нас еще бог бережет за счет этой "диктатуры" и авторитаризма, за что нас критикуют, - сказал Александр Лукашенко. - Экология ухудшается, и дети не все рождаются без патологии".

Реконструкция детской областной клинической больницы в Гомеле осуществлялась в период с 2016 года по июль 2018 года. В учреждении созданы современные приемные отделения, в которых обеспечена возможность диагностики любого заболевания на этапе поступления в стационар. Установлена современная медицинская техника: компьютерный и магнитно-резонансный томографы для рентгенологического и клинико-диагностических лабораторных исследований. Операционные и отделения интенсивной терапии и реанимации оснащены высокотехнологичным оборудованием.

Во время посещения больницы Президенту доложили о социально-экономическом развитии региона, ходе сельхозработ. Александр Лукашенко интересовался работой предприятий, в том числе сроками вывода на полную мощность построенного в Светлогорске завода по производству сульфатной беленой целлюлозы. Президенту рассказали, что ряд проблемных моментов уже решен. Планируется, что с середины сентября предприятие выйдет на загрузку мощностей в 75%.

Главе государства доложили и о перспективах ввода в строй завода мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда".

Александр Лукашенко в Гомеле также посетил ОАО "Гомсельмаш", где ознакомился с состоянием и перспективами развития предприятия, работой конструкторского бюро по созданию новых образцов высокопроизводительной зерно- и кормоуборочной техники. Главе государства доложили о выполнении поручений по развитию отечественного комбайностроения.

По итогам посещения предприятия Президент выразил уверенность в возможности поднять ОАО "Гомсельмаш" на более высокий уровень развития. "Молодцы, будущее у "Гомсельмаша" есть. Мы обязательно сохраним это предприятие и, я уверен, поднимем его на более высокий уровень развития, если только вы сделаете свое дело", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, он давно хотел побывать на "Гомсельмаше" и посмотреть, как выполняются прежде взятые обязательства, особенно за последние два-три года. "Вы тогда попросили определенную поддержку. Она была вам оказана", - напомнил Президент.

Еще один повод приезда - обещание конструкторов создать так называемый суперкомбайн. Александр Лукашенко после посещения "Гомсельмаша" намерен в ближайшие дни понаблюдать за работой этой техники в полевых условиях. Как доложили главе государства, на предприятии сделали не один комбайн, который можно отнести к категории "супер", а целое семейство. В 2018 году выполнена разработка конструкторской документации модели комбайна КЗС-2124, учитывающей новые тенденции в развитии комбайностроения. К уборочному сезону изготовлены три образца комбайна новой модели. Эта техника в первую очередь ориентирована на передовые хозяйства, выращивающие высокоурожайные (более 60-70 ц/га) хлеба. По производительности и качеству уборки новый комбайн не уступает лучшему зарубежному аналогу.

Во время посещения предприятия речь шла о его текущем состоянии и перспективах развития. Президенту продемонстрировали модельный ряд производимой техники, который за последнее десятилетие удалось значительно расширить, а также новинки и опытные образцы. Среди них и комбайн на газомоторном топливе. Эта модель несколько дороже по сравнению с традиционными аналогами, однако позволяет значительно экономить на стоимости топлива. В среднем это около половины затрат по данной расходной статье. Разработчики считают, что новый комбайн может быть широко востребован на российском рынке. Кроме того, он более экологичен. Главу государства заверили, что все вопросы безопасности эксплуатации решены на 100%.

Александр Лукашенко заинтересовался новинкой и поручил к следующей уборочной кампании изготовить несколько таких комбайнов, чтобы опробовать их в качестве эксперимента в одном из хозяйств. "В будущем году мы им поставим эти комбайны, заправщик дадим и увидим. Нам надо самим здесь убедиться, если это такая экономия", - сказал глава государства.

Президент отметил, что планирует ознакомиться с результатами эксперимента. Он рассказал, что является активным сторонником развития техники на электродвигателях, однако в отношении комбайнов это пока еще достаточно далекая перспектива, потому использование газа в качестве топлива могло бы стать хорошей альтернативой с экономической точки зрения.

Генеральный директор предприятия Александр Камко представил вниманию главы государства подробную информацию о финансово-экономических показателях "Гомсельмаша", в том числе инвестиционной программе, кредитной нагрузке, производственных планах, расширении географии экспортных поставок. Отмечено, что импортозамещающий эффект за счет производства в Беларуси собственных комбайнов в 2010-2017 годах составил более $2,2 млрд.

"Вы хотите модернизироваться, инвестировать в производство. Есть кредиты. Но нужны правительственные гарантии. Мы рассмотрим этот вопрос. Скорее всего, мы вас поддержим, но под определенные обязательства", - сказал Президент.

Александр Лукашенко при этом акцентировал внимание на необходимости первоочередной ориентации на незадействованный потенциал для обеспечения устойчивой и эффективной работы предприятия, особенно с учетом негативного воздействия внешних факторов, порой недобросовестной конкурентной среды за рубежом.

"Я хочу сохранить "Гомсельмаш". У нас сейчас тяжелый период: россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества". "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с Президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - сказал глава государства.

Этой темы Александр Лукашенко коснулся и во время общения с работниками предприятия. "Главное - мы должны два-три года выдержать. На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада разными "клаасами-лексионами", и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они "Ростсельмаш" свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе. Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что будут прилагаться усилия для создания равных конкурентных условий. "Мы, насколько можем, поддержим ваше предприятие. Но вы, пожалуйста, побыстрее работайте. Нам надо выдержать в этой недобросовестной конкуренции и превзойти своих соперников (их мой друг Президент России называет партнерами, а я называю нашими как минимум соперниками)", - заявил белорусский лидер.

Он выразил уверенность, что в сложившихся условиях предприятию удастся не просто выстоять, но и превзойти своих конкурентов. В связи с этим он особо акцентировал внимание на необходимости дальнейшего улучшения качества продукции, повышения ее надежности, разработки различных новинок, которые будут востребованы не только в Беларуси, но и за ее пределами, поиска новых рынков сбыта.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главное условие успешной работы предприятия - обеспечение высокого качества продукции: "Качество продукции - там, где вы должны честно выполнить свою работу, - вопрос №1. Это требование и к руководству, и прежде всего к вам (работникам). Если вы хотите, чтобы мы конкурировали в этой недобросовестной конкуренции, смогли выиграть, мы должны поставить качественный продукт. Мы должны сделать максимум".

"Неплохие комбайны вы делаете, технику в целом, но по качеству надо довести выше, чем немецкие или американские. Тогда мы будем конкурировать с ними свободно, - уверен глава государства. - Мы не можем все время говорить, что наше дешевле. Нам надо и дороже продавать, чтобы зарплата была выше, и чтобы модернизироваться, инвестировать в производство, а не ходить в банки за дорогими деньгами или выпрашивать какие-то субсидии".

Наряду с этим Президент заявил о важности в условиях жестокой конкуренции искать новые объемы работ. Он в частности поручил запустить в стране масштабную программу по восстановлению и модернизации отслужившей свой срок техники. В первую очередь это касается техники таких белорусских промышленных грандов, как МАЗ, МТЗ и "Гомсельмаш".

Александр Лукашенко обратил внимание, что приведение в порядок параллельно с определенной модернизацией старой техники могло бы стать полноценным дополнительным направлением работы ОАО "Гомсельмаш". Подобные услуги могли бы быть востребованы не только в Беларуси, но и в сопредельных странах - России, Украине. С другой стороны, это было бы выгодно и самим сельхозорганизациям, которые могли бы вернуть в оборот старую неиспользуемую технику за треть или половину стоимости новой. Как оказалось, "Гомсельмаш" уже работает в этом направлении, однако пока только в рамках Гомельского региона. "Нам надо эту программу закрутить в масштабах всей страны", - сказал белорусский лидер.

Он поручил за зиму проработать соответствующие вопросы и с 1 января начинать практическую реализацию этой задачи. "Наши министры промышленности и сельского хозяйства проработают этот вопрос. Надо это переложить на плановую основу на всю страну, - отметил Александр Лукашенко. - Это хороший кусок работы. Это не новость. У нас таким образом работают МАЗ, особенно МТЗ, и уже восстанавливают тракторы в "сельхозтехниках".

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство не собирается отказываться от "Гомсельмаша" и подобных ему крупных предприятий. "Вы слышите много ерничанья по поводу того, что, вот, гиганты, их давно пора порубить на части, распродать. Мы ничего не будем рубить, продавать. Это достояние нашего народа, и не только нашего поколения. И мы всячески будем беречь и укреплять эти предприятия", - сказал Президент.

Он заявил об отсутствии намерений продавать ОАО "Гомсельмаш" какому-либо иностранному инвестору. По его словам, в частности, казахстанские партнеры готовы работать с "Гомсельмашем" и войти в капитал предприятия. "Но скажу прямо: я не собираюсь "Гомсельмаш" продавать, я не хочу его приватизировать. Если Казахстан хочет получить здесь какую-то долю акций, мы не против. Да Казахстан и не претендует на то, чтобы управлять этим предприятием и получить контрольный пакет", - отметил белорусский лидер.

"Контрольный пакет акций продавать я не готов, и вряд ли в мое президентство это случится. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко предостерег от того, к чему может привести приватизация. "Ростсельмаш" давно предлагает - давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок. Все остальное - и конструкторские разработки, и научно-техническая составляющая - все там - в Ростове, а мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно, должны быть партнерские отношения", - заявил Александр Лукашенко.

Что касается Казахстана, Президент отметил, что это необъятный и очень важный рынок для продукции "Гомсельмаша", и там заинтересованы в этой технике. "Я генеральному директору сказал, что есть еще родная Украина. С ними надо договариваться. Это мировая житница, а своего комбайна у нее нет", - отметил глава государства.

Во время общения с работниками ОАО "Гомсельмаш" речь шла не только о развитии самого предприятия, но и о социальной сфере, жители города высказывали слова благодарности за фактически новую детскую больницу.

Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности о своем приусадебном участке, где в основном возделывает те или иные сортовые новинки, опробует на практике предлагаемые учеными агротехнические приемы.

Не обошли стороной и спортивную тематику, в частности крупную победу накануне в Минске столичного "Динамо" над питерским "Зенитом". "Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот "Зенит" был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть они (игроки "Динамо-Минск") вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 - это останется в истории", - поделился впечатлениями глава государства.

"Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! Это ("Зенит") - главный клуб "Газпрома", главное детище их. Это во-первых. Во-вторых, у них сезон только начался. В-третьих, они с распальцовкой приехали и, так чувствую, недооценили минчан. Ну и, в-четвертых, Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим", - сказал белорусский лидер.

"Поэтому очень хорошие впечатления. Не осквернили стадион "Динамо", который мы заново построили к II Европейским играм. Это легкоатлетический стадион, но и футбольное поле решили сохранить", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что при участии Китайской Народной Республики впоследствии будет построен и Национальный футбольный стадион, который будет вмещать в себя в два раза больше зрителей, чем обновленный стадион "Динамо". "Это будет современный, хороший стадион", - добавил Президент.

Отвечая на вопрос о предстоящих в 2019 году II Европейских играх, которые будет принимать Беларусь, Александр Лукашенко выразил уверенность, что этот спортивный форум принесет стране больше дивидендов, чем затрат. "И они окупятся сразу же, - сказал глава государства. - У нас объекты уже готовы для этих соревнований, мы строим совсем немного. А все остальное - гостиницы, дороги, жилье и прочее - их все равно надо было строить".

Александр Лукашенко подчеркнул, что для имиджа страны очень важно принимать такой масштабный международный спортивный форум, как II Европейские игры. "Они нас подстегнули. Мы создадим хорошую спортивную инфраструктуру, подтянем гостиничный фонд, хотя у нас гостиниц хватает. Учитывая, что у нас безвизовый въезд уже на целый месяц, это очень положительно скажется на туристической области", - отметил Президент.

"И потом, впечатления о стране. Посмотрите, как россияне гордятся проведенным чемпионатом мира по футболу, - добавил Александр Лукашенко. - Это имидж нашего государства, это вклад в здоровье нации и в большой спорт".

Глава государства отметил, что европейское олимпийское движение только зарождается: Беларусь после Азербайджана будет принимать только вторые подобные игры. "У этой олимпиады большое будущее. Я уверен", - сказал он.-0-