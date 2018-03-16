Подробности рабочего дня Президента во внутренних войсках: от сухих пайков до современного вооружения

16 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии 100-летия внутренних войск МВД в столице посетил войсковую часть 5448, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства достаточно часто в ходе рабочих поездок по стране меняет первоначально планировавшийся маршрут посещения. Конечно, это доставляет дополнительное беспокойство организаторам, однако и Президенту позволяет увидеть объективную картину, в частности те места, где не готовились к инспекции на высшем уровне.

Несмотря на праздничный повод приезда в часть, так произошло и в этот раз. Кортеж Александра Лукашенко прибыл не к парадному входу, а заехал во двор парково-хозяйственного комплекса. Президент осмотрел, в каких условиях содержится и обслуживается техника, интересовался, что состоит на вооружении части и внутренних войск в целом.

Как оказалось, часть боксов для техники пустует. Часть создавалась в советские времена, и тогда, естественно, все строилось с размахом. В современных условиях такое количество техники было бы просто не востребовано. Александр Лукашенко поручил подумать, как можно использовать невостребованное пространство на территории части, которая расположена недалеко от центра Минска. "Это огромная территория. Думайте, что мы тут будем размещать и как будем использовать", - потребовал он.

Затем Президент направился в помещение столовой, где ему рассказали, чем кормят военнослужащих на обеде и что входит в состав сухих пайков: печенье, сок, тушенка, каши, рыбные консервы, гороховый суп, шоколад, конфеты, паштет, сгущенка и кофе.

Александр Лукашенко ознакомился с работой столовой, тепло пообщался с поварами, для которых дегустация блюд главой государства стала сюрпризом. "Ленинградский рассольник", говядина в кисло-сладком соусе, гречневая каша и компот - такое меню в этот день ожидало военнослужащих части.

Уже на улице Президент пообщался с военнослужащими, посмотрел за ходом занятий с личным составом.

После этого в штабе войсковой части Александру Лукашенко доложили о выполнении поручений по совершенствованию служебно-боевой деятельности внутренних войск, выполняемых задачах.

Речь также шла о решении жилищного вопроса. За период с 2015 года для военнослужащих и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, во внутренних войсках по Государственной инвестиционной программе построен 132-квартирный дом (коммерческое жилье) и 2 жилых дома в системе ЖСПК. В 2015-2018 годах для обеспечения жилыми помещениями военнослужащих внутренних войск построено 197 квартир в разных регионах Беларуси с использованием государственной поддержки и еще 268 квартир арендного жилья. В соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2018 год предусмотрено завершение проектно-изыскательских работ по строительству общежития на территории войсковой части 3214 в Минске.

Президент ознакомился с условиями быта военнослужащих - посетил класс специальной подготовки, где в этот момент проходили занятия, комнату досуга и информирования, тренажерный зал.

В спальном помещении на большинстве прикроватных тумбочек военнослужащих можно было увидеть фотографии родных и близких, а также аккуратно лежащие телефоны. Как пояснил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Караев, мобильные телефоны не запрещены, но только те модели, которые не имеют подключения к интернету, так как социальные сети и общение в мессенджерах может сильно отвлекать от несения службы. Александр Лукашенко по этому поводу отметил, что это общемировая тенденция, ведь через подключенный к интернету телефон теоретически можно отслеживать не только перемещение отдельных военнослужащих, но и делать выводы о действиях части в целом.

Еще одним пунктом посещения части стала демонстрация образцов формы одежды и экипировки военнослужащих внутренних войск. Президенту показали форму для разных задач и условий несения службы. Вся она выполнена из высокотехнологичных тканей, которые обеспечивают комфорт и высокую функциональность.

Александр Лукашенко также ознакомился с образцами военной техники, вооружения и специальных средств внутренних войск. Вниманию Президента в частности были представлены бронеавтомобили, специальная техника, автобусы и легковые автомобили, стрелковое оружие, предметы экипировки военнослужащих.-0-