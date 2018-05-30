Помните: вы нужны своей Родине - Лукашенко направил приветствие выпускникам

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие выпускникам учреждений общего среднего образования страны. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Прозвенел последний школьный звонок. Одиннадцать лет назад он позвал на первый урок малышей, а сегодня провожает во взрослую жизнь юношей и девушек. Сейчас мысли, планы и мечты каждого из вас устремлены в будущее. Каким оно будет, во многом зависит от выбора профессионального пути и реализации своего призвания. Куда бы ни вел этот поиск, помните: вы нужны своей Родине", - говорится в приветствии.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси много сделано для того, чтобы молодые люди могли раскрыть на родной земле свои таланты, добиться успеха, чувствовать себя по-настоящему счастливыми и уверенными в завтрашнем дне.
"Но авторами собственной судьбы остаетесь вы. Усердие и трудолюбие будет пропуском в благополучную жизнь. В условиях профессиональной конкуренции на высоте окажутся самые образованные, компетентные и креативные", - обратил внимание Президент.
Глава государства подчеркнул, что важно не только стать высококлассным специалистом, но и состояться как личность, зрелая и ответственная, принести пользу людям и вписать свои достижения в историю родной Беларуси. "Ставьте амбициозные цели, спешите навстречу мечтам. Пусть судьба будет к вам благосклонной, жизнь - яркой, интересной и мирной!" - пожелал он выпускникам.-0-
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