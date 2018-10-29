Поздравление Президента Беларуси с 100-летием ВЛКСМ

Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны комсомольского движения!
Представители Белорусского республиканского союза молодежи!
Сегодня мы отмечаем 100-летие ВЛКСМ.
Комсомольское молодежное движение, объединившее миллионы юношей и девушек, стало символом эпохи.
Оно вдохновляло на трудовые свершения и борьбу за свои идеалы. Поднимало боевой дух в сражениях с врагом в годы Великой Отечественной войны. Придавало смелости и отваги в минуты принятия последнего решения - отдать жизнь за Родину. Помогало восстанавливать города и села после военной разрухи и пробуждало желание жить, творить, создавать лучшее будущее для новых поколений.
История ВЛКСМ - это история нашего народа. Народа честного, целеустремленного и трудолюбивого. Это наша история.
Мы сохранили ее и будем продолжать своими достойными свершениями на благо Беларуси. Беречь мир на своей земле, независимость родной страны и наше единство.
Искренне поздравляю всех с праздником.
Желаю вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и счастья.
Александр Лукашенко.-0-
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