Поздравление Президента Беларуси с 100-летием ВЛКСМ

Дорогие друзья!

Уважаемые ветераны комсомольского движения!

Представители Белорусского республиканского союза молодежи!

Сегодня мы отмечаем 100-летие ВЛКСМ.

Комсомольское молодежное движение, объединившее миллионы юношей и девушек, стало символом эпохи.

Оно вдохновляло на трудовые свершения и борьбу за свои идеалы. Поднимало боевой дух в сражениях с врагом в годы Великой Отечественной войны. Придавало смелости и отваги в минуты принятия последнего решения - отдать жизнь за Родину. Помогало восстанавливать города и села после военной разрухи и пробуждало желание жить, творить, создавать лучшее будущее для новых поколений.

История ВЛКСМ - это история нашего народа. Народа честного, целеустремленного и трудолюбивого. Это наша история.

Мы сохранили ее и будем продолжать своими достойными свершениями на благо Беларуси. Беречь мир на своей земле, независимость родной страны и наше единство.

Искренне поздравляю всех с праздником.

Желаю вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и счастья.

Александр Лукашенко.-0-