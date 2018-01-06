Праздник Рождества побуждает осознать ценность мира и согласия на родной земле - Лукашенко

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан страны с Рождеством Христовым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот волшебный праздник, озаренный добротой и нежностью, побуждает осознать ценность мира и согласия на родной земле, призывает следовать христианским идеалам любви и милосердия", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Рождество - время дружеского общения, незабываемого ощущения тепла, домашнего уюта и взаимопонимания.

"Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевной гармонии. Пусть праздничное настроение рождественских дней наполнит вашу жизнь светом и радостью, подарит спокойствие и благоденствие вашим семьям", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот волшебный праздник, озаренный добротой и нежностью, побуждает осознать ценность мира и согласия на родной земле, призывает следовать христианским идеалам любви и милосердия.

Рождество - время дружеского общения, незабываемого ощущения тепла, домашнего уюта и взаимопонимания.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевной гармонии.

Пусть праздничное настроение рождественских дней наполнит вашу жизнь светом и радостью, подарит спокойствие и благоденствие вашим семьям.

Александр Лукашенко.-0-