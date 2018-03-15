Предложения по совершенствованию работы Конституционного суда обсуждены на совещании у Лукашенко

15 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Предложения по совершенствованию работы Конституционного суда обсуждены сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с судьями Конституционного суда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Настало время обсудить некоторые итоги функционирования Конституционного суда, его перспективы и совершенствование, конечно же, работы Конституционного суда", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что дата совещания выбрана неслучайно - оно проходит в День Конституции, Президент поздравил судейский корпус и всех присутствующих с этим большим праздником. "Для нас этот день особый. Установилась определенная традиция и празднования этого дня, и поведения нашего общества в этот день", - отметил он.

На судей возложена особая роль по обеспечению верховенства Основного Закона республики и конституционного контроля законодательства. "Без справедливых законов, четких и логичных правил нельзя развивать государство, в котором на первом месте находятся благосостояние, правовая и социальная защищенность наших граждан", - подчеркнул белорусский лидер.

Эффективность деятельности судейского корпуса в последние годы значительно повысилась, заметил глава государства. "Вы не просто проводите анализ правовых норм, но и осуществляете предварительный контроль законов до их внесения на подпись Президента, а также, исходя из буквы Основного Закона, вырабатываете рекомендации для правоприменителей. Это очень важно для нашей законодательной ветви власти", - добавил он.

Во время совещания обсуждены задачи, которые сегодня актуальны для судей Конституционного суда, с тем чтобы их знания были максимально задействованы в интересах государства. Рассмотрены перспективы работы суда, а также иные вопросы, связанные с развитием судебной сферы и совершенствованием законодательства.

В соответствии со ст.116 Конституции Беларуси Конституционный суд контролирует конституционность нормативных актов в государстве.

Конституционный суд Беларуси активно участвует в деятельности международных организаций в сфере конституционного правосудия, включая Всемирную конференцию по конституционному правосудию, Конференцию европейских конституционных судов, Конференцию органов конституционного контроля стран новой демократии.-0-