Председателем ВАК Беларуси назначен Александр Гучок

26 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Гучка председателем Высшей аттестационной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Александр Гучок занимал должность заместителя председателя ВАК.

"Вы, наверное, требования мои знаете к вам. Это, можно сказать, особое подразделение, непосредственно подчиненное Президенту. И, наверное, знаете предысторию и историю этого подчинения напрямую Президенту. Могу напомнить: меня насторожили события в России, которые продолжаются до сих пор, когда за какие-то $3 тыс. или $5 тыс. можно было кандидатскую купить, а докторскую за $10 тыс., - тебе напишут, за руку заведут, куда надо, и ты получишь степень", - сказал глава государства.

"Меня это не просто насторожило в свое время, а испугало. Поэтому зная, что ученые, наука - это будущее нашей страны, да и настоящее... Наука - это очень важная сфера. И чтобы туда не попали случайные, я всегда под особым контролем держал это направление. И, естественно, исходя из этого подбирали руководителей. Я хочу, чтобы вы это понимали", - заявил Президент.

Александр Лукашенко потребовал от нового руководителя ВАК серьезного и принципиального отношения: "Хотелось бы, чтобы вы как настоящий ученый соответствующие требования предъявляли и к тем, кто будет стремиться стать ученым. И подсказывали вовремя и мне, и главе Администрации те направления, на которые мы должны немедленно обратить внимание".-0-