Президент Беларуси вручил премии Союзного государства на открытии "Славянского базара"

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы на торжественном открытии XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Их обладателями стали народный артист России композитор Олег Иванов, авторский коллектив в составе народного артиста России дирижера Валерия Полянского и заслуженного работника культуры России Александра Шанина, а также народный артист Советского Союза балетмейстер Валентин Елизарьев.

Александр Лукашенко и Валерий Полянский

Александр Лукашенко и Александр Шанин

Александр Лукашенко и Валентин Елизарьев

Премии Союзного государства присуждаются за значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией и вручаются один раз в два года. Впервые премия была присуждена в 2002 году.

Традиционно она вручается председателем Высшего госсовета, Президентом Беларуси Александром Лукашенко во время церемонии открытия фестиваля.

13 июля на "Славянском базаре в Витебске" пройдет День Союзного государства. В гала-концерте "Союзное государство приглашает...", который состоится на сцене Летнего амфитеатра, примет участие оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под руководством Сергея Жилина с участием популярных исполнителей, финалистов телевизионных проектов и международных фестивалей.-0-