Президент: борьба с коррупцией в Беларуси была и будет самой решительной и прозрачной

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борьба с коррупцией в Беларуси на всех уровнях была и будет самой решительной и прозрачной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Самым губительным образом на состоянии экономики, да и не только этой сферы, сказывается коррупция. Взяточничество способно подорвать основу любого государства. Именно оно создает почву для роста теневой экономики и подрывает доверие людей к государству. В нашей стране не должно быть места коррупции. Борьба с ней на всех уровнях была и будет самой решительной и прозрачной", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что белорусские СМИ регулярно сообщают о громких арестах и наказаниях должностных лиц за такие преступления. "У простого человека даже может сложиться впечатление, будто все вокруг жулики и воры. Конечно же, это не так. В системе управления много честных, порядочных людей. Таких - абсолютное большинство, иначе просто невозможно было бы работать. И то, что наши граждане видят на телеэкранах, читают на страницах газет, лишь показывает открытость власти в вопросах борьбы с этим злом. Люди должны понимать, что никакие ситуации не замалчиваются и неприкасаемых нет и не будет", - обратил внимание глава государства.
Последние кадровые перемены - яркий тому пример, сказал Александр Лукашенко. "Я в прошлом году предупреждал руководителей, что если на их подведомственных предприятиях, в организациях, учреждениях будут зафиксированы случаи коррупции, то они лишатся своих должностей. Но, видимо, не все поняли с первого раза. Поэтому недавно пришлось расстаться и с министром спорта и туризма, и с министром лесного хозяйства. У одного директор брал взятки с частников, которые хотели арендовать места (для торговли. - Прим. БЕЛТА). Другой вообще не заметил, как продавали высококачественный лес по цене опилок. Смотрите, подобных случаев быть не должно", - подчеркнул Президент.-0-
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