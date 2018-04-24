Президент: Конституция Беларуси не будет меняться под какую-то личность

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституция Беларуси не будет меняться под какую-то личность, заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никогда не поставлю вас и специалистов, судей, народ перед выбором изменения конституционных основ государства под какую-то личность. Никогда этого не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к присутствующим в Овальном зале.

Президент отметил, что задач в части возможного изменения Конституции предостаточно, но они не могут быть решены одновременно, одномоментно. "Речь идет о главном документе страны. Мы должны быть уверены в правильности принимаемых решений", - считает Александр Лукашенко.

Глава государства поручил судьям Конституционного суда вместе с учеными и юристами-практиками в спокойном режиме вместе с парламентариями подготовить соответствующие предложения в Конституцию. Они лучше других знают законодательство страны, его специфику, особенно судьи КС, подчеркнул Президент. "И не надо поднимать шумиху вокруг этого процесса, выискивать повод для очередной сенсации", - убежден Александр Лукашенко. Специалистам необходимо просто дать спокойно работать. "Чтобы потом, когда придет время, мы могли предложить наилучшие подходы для будущего Беларуси, обсудить их с широким кругом заинтересованных и принять общее решение", - сказал белорусский лидер.-0-