Президенты Беларуси и Украины примут сегодня участие в форуме регионов в Гомеле

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко примут сегодня участие в I Форуме регионов Беларуси и Украины, который проходит в Гомеле, сообщает БЕЛТА.

До участия и выступлений на основной площадке форума - пленарном заседании - главы государств проведут встречу в формате один на один. "Главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов", - сообщила накануне пресс-служба Президента Беларуси.

По итогам форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.

Договоренность о проведении в 2018 году в Гомеле I Форума регионов Беларуси и Украины была достигнута в ходе официального визита в Украину Президента Беларуси 20-21 июля 2017 года. Программа межрегионального форума, который стартовал 25 октября, рассчитана на два дня и включает в себя выставки продукции предприятий двух стран, заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, проведение деловых переговоров между представителями украинских и белорусских компаний, отраслевых секций и заседаний экспертных рабочих групп, концерта Дружбы и других мероприятий.

По итогам января-августа 2018 года товарооборот между Беларусью и Украиной составил $3,66 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличился на 23,7%, экспорт - $2,71 млрд (рост на 23,5%).

В Беларуси действует 295 предприятий с украинским капиталом, в том числе 122 совместных. В Украине создано 8 совместных сборочных производств различной белорусской техники. В целом в Украине функционирует более 100 организаций товаропроводящей сети белорусской продукции.-0-