Принятая на Всебелорусском народном собрании программа должна быть выполнена - Лукашенко

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа социально-экономического развития страны на ближайшие годы, принятая на V Всебелорусском народном собрании в 2016 году, непоколебима, она должна быть выполнена. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас проинформировал Президента о программе деятельности правительства на ближайшие два года. Ее положения основаны на решениях V Всебелорусского народного собрания и поручениях главы государства, данных во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию в этом году.

Александр Лукашенко сообщил, что внимательно ознакомился со всеми материалами, и подчеркнул, что программа социально-экономического развития страны, принятая в 2016 году, непоколебима, она должна быть выполнена. "В противном случае с чем мы придем к народу? В рамках этой программы - пожалуйста, любые мероприятия правительства. Я буду только приветствовать. Главное, чтобы был результат. Все мероприятия должны быть выверены, мы люди опытные, нам уже экспериментировать нечего. Вряд ли найдутся вопросы для каких-то экспериментов", - отметил Президент.

Он обратил внимание, что не возражает против предложений, которые вносило еще предыдущее правительство, о создании на некоторых предприятиях наблюдательных советов. "Но будет очень серьезный контроль и за деятельностью правительства по реализации этих предложений, и особенно за теми председателями, которые будут назначены на эти должности. Пожалуйста - любые мероприятия, но надо помнить о том, что основную программу, наши обещания народу мы должны выполнить", - сказал глава государства.

Отдельно на встрече были рассмотрены вопросы социальной сферы, в частности предложения правительства по повышению пенсий.

"Правительство посчитало, что в этом году мы реальные пенсии повысим где-то на 8-9%. Это будет неплохое повышение, но в будущем году надо двигаться дальше. Мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через Br1 тыс. за счет того, что мы поднимем заработную плату у низкооплачиваемых слоев населения. По этим вопросам решения приняты, они также на контроле. И правительство пусть в этом направлении двигается. Все люди должны понимать, что деньги должны быть заработаны, никто нам их не сбросит", - заметил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко требует активнее развивать импортозамещение и бороться с посредничеством "Мы открыли производство легковых автомобилей. Посмотрите, сколько там белорусского - мизер. А нам надо, чтобы мы производили все свое. Давайте будем делать там сиденья для автомобилей, пусть со временем - двигатели, трансмиссии", - отметил Александр Лукашенко.

"Наши как всегда" - Лукашенко прокомментировал игру белорусских футболистов с Молдовой "В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Если мы не можем с Молдовой играть… Я не хочу принизить Молдову, молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши как всегда. Очень жаль", - сказал Александр Лукашенко.

Правительство Беларуси готовит меры по повышению зарплат у низкооплачиваемых категорий В правительстве также рассчитывают, что по данным за сентябрь текущего года средняя зарплата в стране выйдет на уровень в Br1 тыс., а в дальнейшем не будет опускаться ниже.

Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября "Глава государства поручил внести пакет документов по еще одному, третьему в течение этого года, повышению пенсий в среднем на 5,3%", - сказал премьер-министр Сергей Румас.