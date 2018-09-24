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Пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок - Лукашенко рассказал о задержании нелегального арсенала

Президент 24.09.2018 | 12:32
Во время встречи
Во время встречи

24 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо озвучил информацию о задержании крупного нелегального арсенала, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лаппо и Станислав Зась
Анатолий Лаппо и Станислав Зась

На встрече, в частности, речь шла о возможном увеличении количества пограничников и усилении работы по отдельным направлениям. "Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко в этой связи сообщил информацию, озвученную ранее при докладе министра внутренних дел Игоря Шуневича. "Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее", - привел подробности глава государства.

"Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму", - добавил Президент Беларуси.-0-

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Теги
безопасность, встречи, Госпогранкомитет, ГПК, Зась, Лукашенко
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