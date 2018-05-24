Резервный фонд Президента Беларуси выделит деньги на оздоровление 300 детей из Сирии

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резервный фонд Президента Беларуси выделит средства на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 300 детей из Сирии в мае-июне в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение глава государства Александр Лукашенко подписал 24 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Детям будут оказаны санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря, для них подготовлены экскурсионно-культурные и спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах страны.

Приглашение в Беларусь детей из Сирии направлено на реализацию достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества между странами в гуманитарно-образовательной сфере.-0-