Резервный фонд Президента Беларуси выделит деньги на оздоровление 300 детей из Сирии

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резервный фонд Президента Беларуси выделит средства на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 300 детей из Сирии в мае-июне в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение глава государства Александр Лукашенко подписал 24 мая, сообщили БЕЛТА в
Детям будут оказаны санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря, для них подготовлены экскурсионно-культурные и спортивно-массовые мероприятия в Минске и регионах страны.
Приглашение в Беларусь детей из Сирии направлено на реализацию достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества между странами в гуманитарно-образовательной сфере.-0-
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