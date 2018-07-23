Сельчане смогут приобретать жилье, переданное на баланс ЖКХ от сельхозорганизаций

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №287 "О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности", который создает дополнительные условия для закрепления кадров на селе. Об этом БЕЛТА сообщили в
Гражданам предоставлено право приобретать занимаемые ими жилые помещения у организаций жилищно-коммунального хозяйства, которым эти помещения были переданы при реализации указов по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий.
Документ также освобождает сельхозорганизации от налогообложения по операциям, связанным с переводом на соответствующие райисполкомы долга по льготным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и приобретение жилых домов или квартир.-0-
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