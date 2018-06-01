Совет фонда Президента Беларуси поддержит реализацию трех культурных проектов

1 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение №113рп "О поддержке культуры и искусства", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом утверждено решение совета фонда Президента по поддержке культуры и искусства и предусматривается выделение денежных средств для реализации трех проектов. В частности, это проекты по выполнению реставрационных работ в Коссовском дворцово-парковом ансамбле, а также проведению мероприятий по консервации и реставрации Гольшанского и Кревского замков.

Принятие распоряжения будет содействовать сохранению памятников архитектуры и истории Беларуси на долгосрочный период, увеличению их туристического потенциала.-0-