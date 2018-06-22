22 июня, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Среднюю зарплату в агросекторе Беларуси за два года необходимо довести до Br1 тыс. Об этом сегодня на совещании в Шкловском районе заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, что в будущем году перед губернаторами будет стоять задача - они прежде всего за село отвечают - не Br600, а Br800 (средней зарплаты в агросекторе. - Прим. БЕЛТА). И вы к этому готовьтесь. Это не значит, что всем, а тем, кто работает. Через пару лет мы должны к той же Br1 тыс. средней зарплаты подойти и в сельском хозяйстве", - сказал Александр Лукашенко.

"Как бы ни было сложно, нам от этого никуда не деться, и лучшие хозяйства это уже обеспечили. А почему другие не могут? Могут! Только надо делать все правильно. Надо технологически правильно делать и соблюдать дисциплину - от работника до руководителя хозяйства", - добавил белорусский лидер.-0-