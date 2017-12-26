Срок безвиза для отдельных районов Брестской и Гродненской областей продлевается до 10 дней

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей продлевается до 10 дней. Соответствующий указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 декабря, сообщили БЕЛТА в
Согласно документу, на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Беларусь иностранных граждан за счет пунктов пропуска, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов.
Так, для иностранных туристов парка "Августовский канал" будет разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка "Беловежская пуща" - на территории туристско-рекреационной зоны "Брест" (Брест, Бресткий, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области). При этом для посещения Августовского канала или туристско-рекреационной зоны "Брест" иностранным гражданам следует иметь при себе действительный документ для выезда за границу и документ, предоставляющий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории. Предлагаемый порядок распространяется на граждан из 77 стран.
Документ принят для повышения эффективности использования объектов туристической инфраструктуры Брестской и Гродненской областей и дальнейшего развития трансграничного сотрудничества. Указ вступает в силу с 1 января 2018 года. По прогнозам, его реализация позволит увеличить туристический поток и экспорт туристических услуг на 30%.
В настоящее время в соответствии с указами №115 от 9 марта 2015 года и №318 от 23 августа 2016 года установлен безвизовый порядок въезда и временного пребывания на срок до трех суток на территории Беловежской пущи и на срок до пяти суток - на территории Августовского канала и прилегающих к нему территориях.-0-
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