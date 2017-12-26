Срок безвиза для отдельных районов Брестской и Гродненской областей продлевается до 10 дней

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей продлевается до 10 дней. Соответствующий указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Беларусь иностранных граждан за счет пунктов пропуска, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов.

Так, для иностранных туристов парка "Августовский канал" будет разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка "Беловежская пуща" - на территории туристско-рекреационной зоны "Брест" (Брест, Бресткий, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области). При этом для посещения Августовского канала или туристско-рекреационной зоны "Брест" иностранным гражданам следует иметь при себе действительный документ для выезда за границу и документ, предоставляющий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории. Предлагаемый порядок распространяется на граждан из 77 стран.

Документ принят для повышения эффективности использования объектов туристической инфраструктуры Брестской и Гродненской областей и дальнейшего развития трансграничного сотрудничества. Указ вступает в силу с 1 января 2018 года. По прогнозам, его реализация позволит увеличить туристический поток и экспорт туристических услуг на 30%.

В настоящее время в соответствии с указами №115 от 9 марта 2015 года и №318 от 23 августа 2016 года установлен безвизовый порядок въезда и временного пребывания на срок до трех суток на территории Беловежской пущи и на срок до пяти суток - на территории Августовского канала и прилегающих к нему территориях.-0-

Минспорт рассчитывает на заметный рост турпотока в безвизовые Брест и Гродно Михаил Портной отметил, что это долгожданное решение, которое принесет хороший экономический эффект. Это уже подтверждается на примере безвизового Августовского канала и прилегающих к нему территорий - за год с небольшим этот регион посетило уже чуть более 50 тыс. безвизовых туристов.

Эффект от безвизового режима заметен в развитии бизнеса и создании рабочих мест - Лискович Согласно документу, устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях.

Продление безвиза станет хорошей рекламой Беларуси на европейском туррынке - директор РСТО Директор РСТО обратил внимание, что о возможном увеличении срока безвизового пребывания в этих регионах разговоры шли давно. В этом были заинтересованы местные органы власти, которые уже могут оценить эффект от безвиза, турбизнес также полностью поддержал эту идею.

Минспорт: работа над увеличением безвизового режима будет продолжена Сейчас в Беларуси действует пятидневный безвизовый режим для туристов из 80 стран, которые прибывают в страну через Национальный аэропорт Минск. По информации Михаила Портного, сейчас рассматриваются варианты, как усовершенствовать существующий порядок и условия для привлечения туристов в страну.