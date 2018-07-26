Ставки патентных пошлин за проверку полезной модели установлены в Беларуси

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июля подписал указ №298 "Об уплате патентных пошлин", сообщили БЕЛТА в
Документ приводит законодательство в соответствие с законом от 18 декабря 2017 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы".
Указом предусматривается административная процедура по проверке полезной модели на соответствие условиям патентоспособности и вводится плата за ее проведение.
Размеры ставок патентных пошлин составят 12 базовых величин за проведение проверки полезной модели и дополнительно 6 базовых величин за каждую единицу в случае проведения проверки группы полезных моделей.
В связи с введением законом возможности продления пятилетнего срока действия патента на полезную модель не до трех, а до пяти лет введена плата за поддержание в силе патента на полезную модель за девятый и десятый годы. Она составит ежегодно 7 базовых величин для юридических лиц и 1,75 базовой величины для физических лиц.-0-
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