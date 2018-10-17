Учреждены профессиональный праздник и официальная геральдика МИД Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях сохранения и развития традиций белорусской дипломатии, повышения престижа дипломатической службы учреждены официальные геральдические символы Министерства иностранных дел Беларуси. Соответствующий указ №411 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Учреждены эмблема и флаг МИД, нагрудный знак различия органов дипломатической службы, нагрудный знак отличия органов дипломатической службы "За заслугі ў дыпламатычнай службе", нагрудный знак отличия органов дипломатической службы "Партнерства", форменная одежда дипломатических работников. Утверждены также соответствующие положения о геральдических символах, их описания и изображения.

В соответствии с указом право на ношение форменной одежды имеют дипломатические работники, которым присвоены дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса, Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса.

Кроме того, учрежден профессиональный праздник - День дипломатического работника, который будет ежегодно отмечаться 22 января. Эта дата связана с историей первого внешнеполитического ведомства в период становления (1919-1920 годы) государственности Беларуси - Комиссариата иностранных дел ССРБ. 22 января 1919 года в газете "Звязда" было размещено первое публичное объявление о начале деятельности Комиссариата и определено место его размещения - город Минск.

Учреждение официальных геральдических символов системы органов дипломатической службы Беларуси, а также профессионального праздника является одним из шагов, направленных на укрепление белорусской дипломатии. Это будет способствовать повышению престижа дипслужбы, развитию и сохранению преемственности поколений белорусской дипломатии.

Еще одним указом в ознаменование 100-летия создания системы органов дипломатической службы Беларуси установлена юбилейная медаль "100 год дыпламатычнай службе Беларусi".-0-