9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уставный фонд Банка развития Беларуси увеличат на Br245 млн. Это предусмотрено указом №272 "Об увеличении уставного фонда ОАО "Банк развития Республики Беларусь", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Уставный фонд будет увеличен за счет остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2018 года. Из них Br200 млн будут направлены в качестве денежного вклада в уставный фонд ОАО "Промагролизинг".-0-