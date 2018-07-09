9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уставный фонд Банка развития Беларуси увеличат на Br245 млн. Это предусмотрено указом №272 "Об увеличении уставного фонда ОАО "Банк развития Республики Беларусь", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Уставный фонд будет увеличен за счет остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2018 года. Из них Br200 млн будут направлены в качестве денежного вклада в уставный фонд ОАО "Промагролизинг".-0-
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