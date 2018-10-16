Утвержден состав оргкомитета по празднованию 75-летия освобождения Беларуси и Победы в ВОВ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня указ №408 об утверждении состава Республиканского организационного комитета по празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в
Возглавил оргкомитет премьер-министр Сергей Румас. В его состав вошли руководители и представители республиканских и местных государственных органов, средств массовой информации, Белорусского общественного объединения ветеранов, Белорусского республиканского союза молодежи, Федерации профсоюзов Беларуси, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, Белорусского союза офицеров, Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане и других организаций.
Указом также утверждено положение об оргкомитете и план подготовки и проведения мероприятий по празднованию указанных юбилейных дат. Они направлены на улучшение условий жизни ветеранов, ремонт и благоустройство памятников и воинских захоронений, патриотическое воспитание молодежи.
"Подписание документа позволит провести празднование 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне на высоком организационном уровне, будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, сохранению памяти о подвиге белорусов и советского народа в разгроме немецко-фашистских захватчиков", - отметили в пресс-службе.-0-
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