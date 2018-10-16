Утвержден состав оргкомитета по празднованию 75-летия освобождения Беларуси и Победы в ВОВ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня указ №408 об утверждении состава Республиканского организационного комитета по празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Возглавил оргкомитет премьер-министр Сергей Румас. В его состав вошли руководители и представители республиканских и местных государственных органов, средств массовой информации, Белорусского общественного объединения ветеранов, Белорусского республиканского союза молодежи, Федерации профсоюзов Беларуси, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, Белорусского союза офицеров, Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане и других организаций.

Указом также утверждено положение об оргкомитете и план подготовки и проведения мероприятий по празднованию указанных юбилейных дат. Они направлены на улучшение условий жизни ветеранов, ремонт и благоустройство памятников и воинских захоронений, патриотическое воспитание молодежи.

"Подписание документа позволит провести празднование 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне на высоком организационном уровне, будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, сохранению памяти о подвиге белорусов и советского народа в разгроме немецко-фашистских захватчиков", - отметили в пресс-службе.-0-

75 лет назад началось освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 26 августа - 30 сентября 1943 года проходила Черниговско-Припятская наступательная операция советских войск Центрального фронта, ставшая крупнейшим успехом первого этапа битвы за Днепр.