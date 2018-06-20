20 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. Соответствующий указ №247 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Документ принят в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и духовного наследия.
Совету Министров поручено совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий по данной тематике до 2020 года, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов и других организаций по выполнению названной программы.
Как сообщалось БЕЛТА, о возможности расширения временных рамок проведения Года малой родины Александр Лукашенко заявил в апреле нынешнего года на республиканском субботнике. "Это была моя идея (объявить Год малой родины. - Прим. БЕЛТА). Много было предположений. Думал, надо все-таки эту тему поднять. Это даже не год малой родины, а трехлетка, потому что за год мы вряд ли что-то там построим, создадим. Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, наметить себе какие-то планы, а где-то кому-то надо и деньги заработать, чтобы в свою малую родину вложиться, - отметил глава государства. - И тогда я предложил, давайте мы объявим этот Годом малой родины и подумаем о продлении. Поэтому это только старт".-0-
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