20 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. Соответствующий указ №247 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и духовного наследия.

Совету Министров поручено совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий по данной тематике до 2020 года, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов и других организаций по выполнению названной программы.

Как сообщалось БЕЛТА, о возможности расширения временных рамок проведения Года малой родины Александр Лукашенко заявил в апреле нынешнего года на республиканском субботнике. "Это была моя идея (объявить Год малой родины. - Прим. БЕЛТА). Много было предположений. Думал, надо все-таки эту тему поднять. Это даже не год малой родины, а трехлетка, потому что за год мы вряд ли что-то там построим, создадим. Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, наметить себе какие-то планы, а где-то кому-то надо и деньги заработать, чтобы в свою малую родину вложиться, - отметил глава государства. - И тогда я предложил, давайте мы объявим этот Годом малой родины и подумаем о продлении. Поэтому это только старт".-0-