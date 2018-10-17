В Беларуси будет создана новая автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана новая автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств. Соответствующий указ № 414 "О совершенствовании безналичных расчетов" подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Система будет направлена на развитие автоматизации процессов бесспорного взыскания денежных средств при исполнении обязательств плательщиков, в том числе перед бюджетом, а также на совершенствование порядка исполнения платежных инструкций плательщиков при расчетах с бюджетом при недостаточности денежных средств на их счетах в банках.

Предполагается функционирование системы в режиме реального времени, а погашение задолженности будет осуществляться со всех банковских счетов должника и в любых видах денежных средств.

Внедрение указанного механизма взыскания направлено на исключение случаев многократного списания органами взыскания одной и той же суммы денежных средств со всех счетов должников, автоматизацию и унификацию процессов взыскания денежных средств для всех органов взыскания, сокращение документооборота между органами взыскания и банками.

Создание данной системы является очередным шагом развития безналичных расчетов в Беларуси, оптимизации взаимодействия между государственными органами, банками, хозяйствующими субъектами и физическими лицами.-0-