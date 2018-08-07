В Беларуси легализуются онлайн-казино и увеличивается возраст для участия в азартных играх

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приняты меры по совершенствованию правового регулирования игорного бизнеса. Соответствующий указ №305 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом в Беларуси легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в интернете посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино).

Для этого установлены особенности лицензирования и налогообложения этой деятельности, а также определены требования и условия. В частности, осуществление ее только на основании специального разрешения (лицензии); наличие гарантийного депозита на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр в сети Интернет; предоставление налоговым органам удаленного доступа к виртуальному игорному заведению и подключение такого заведения к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса; проведение идентификации физических лиц - посетителей виртуальных игорных заведений.

Кроме того, в целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года. Введен запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств.

Указ позволит минимизировать отток денежных средств за рубеж за счет ограничения доступа граждан, находящихся в республике, к участию в азартных играх, организуемых и проводимых на сайтах, расположенных вне национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет.-0-