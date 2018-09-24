24 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников. Об этом шла речь сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пограничные войска должны функционировать, и эффективно. Надо повысить - повысим, но бездумного повышения численности быть не должно", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что в ходе посещения в нынешнем году пограничных органов и подразделений обсуждался ряд вопросов, в том числе по возможному переименованию Госпогранкомитета, изменению штатной численности. "Сегодняшний вопрос как раз уходит корнями в тот анализ, который мы осуществляли тогда на границе. И тогда речь шла в том числе о какой-то модернизации пограничных войск, по численности, создании новых подразделений в связи с тем, что нам приходится закрывать украинскую границу прилично. И более эффективно работать по другим направлениям", - отметил белорусский лидер.

Численность пограничников в Беларуси изменится за счет перераспределения штатов силовых ведомств Станислав Зась напомнил, что поручение о проработке вопроса по изменению численности пограничников было дано летом, когда Президент посещал пограничные органы и подразделения.

По поводу представленных предложений по изменению численности Президент обратил внимание, что дело даже не в количестве, на которое предлагается увеличить состав. "Вопрос в том, надо ли нам эта численность, которую вы предлагаете? Или же мы обойдемся меньшей кровью, то есть меньше увеличим численность. Не должно быть так: проси полторы тысячи, дадут тысячу. По каждому человеку мы должны определиться, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Нам надо посмотреть и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск. Может, там слишком много заместителей и разного рода управленцев, а меньше штыков где-то. Поэтому за счет этого перераспределение. То есть надо очень серьезно к этому подойти. И сразу скажу, что механического решения по повышению численности с моей стороны не будет".

Анатолий Лаппо и Станислав Зась

Глава государства привел пример, что если, допустим, принято решение иметь в пограничном отряде или группе маневренную группу, как это было в советские времена, то нужно внимательно изучить вопрос численности и структуры. "Это боевая единица, которая перебрасывалась на укрепление любого участка границы, проведение других мероприятий. Кулак такой должен быть - не оспариваю. Если численность будет 80 человек или 60, значит, посмотрим по каждому человеку. Начальник маневренной группы должен быть, и заместитель у него. Но ни в коем случае не четыре и не пять", - отметил белорусский лидер.-0-