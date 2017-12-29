Лукашенко подписал указ о повышении тарифных окладов работникам бюджетных научных организаций

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №467 "Об оплате труда работников бюджетных научных организаций", сообщили БЕЛТА в
Указом предусматривается повышение тарифных окладов (до 300%) работникам бюджетных научных организаций. При этом решение о повышении до 200% будет приниматься руководителями бюджетных научных организаций, свыше 200% - органами государственного управления, в ведении которых находятся бюджетные научные организации, и НАН Беларуси.
Кроме того, указом разграничены полномочия государственных органов, НАН Беларуси в установлении отраслевых стимулирующих выплат, расширены права руководителей бюджетных научных организаций в регулировании уровня оплаты труда работников в зависимости от решаемых ими задач, сняты ограничения в размере 40% фонда заработной платы и экономии средств, предусмотренных на оплату труда, при направлении их на премирование и установление стимулирующих выплат работникам за счет бюджетных и внебюджетных средств.
Указ разработан в целях совершенствования оплаты труда работников бюджетных научных организаций с учетом специфики их деятельности и направлен на создание условий для эффективного управления ресурсами в целях стимулирования труда ученых исходя из важности проводимых ими исследований, а также повышения статуса ученого и престижности научной деятельности.-0-
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