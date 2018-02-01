В Беларуси предлагается установить День судебного эксперта

1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси предлагается установить новый профессиональный праздник - День судебного эксперта. Эта тема обсуждалась на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом, передает корреспондент БЕЛТА.

День судебного эксперта предлагается установить 22 апреля. Это день подписания Президентом в 2013 году указа об образовании ведомства. В нынешнем году исполняется 5 лет с момента образования ГКСЭ. За это время им достигнуты определенные успехи в выполнении поставленных задач и решении имевшихся ранее проблем в сфере судебно-экспертной деятельности.-0-