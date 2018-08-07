В Беларуси совершенствуется порядок осуществления лотерейной деятельности

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствуется порядок осуществления лотерейной деятельности на территории Беларуси. Соответствующий указ №309 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом вносятся изменения в Положение о порядке осуществления лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь, утвержденное указом от 4 мая 2007 года №209 "О лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь".

Предусмотрено увеличение допустимого размера призового фонда для электронных лотерей до 95% общего объема принятых лотерейных ставок. Эта мера направлена на обеспечение благоприятных условий для организации и проведения электронных лотерей, увеличение объемов реализации лотерейной продукции и, как следствие, денежных поступлений в бюджет для финансирования мероприятий социального характера.

Кроме того, внесены изменения в определение "комбинированная лотерея", что обеспечит его однозначное толкование и исключит неопределенность применения на практике.-0-