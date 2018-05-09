В Беларуси свято чтят самоотверженность героев Великой Отечественной войны - Лукашенко

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси свято чтят самоотверженность героев Великой Отечественной войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 73-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства поздравил соотечественников, ветеранов и гостей Беларуси с праздником и подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне вернула людям право на свободную и мирную жизнь.
"Мы свято чтим самоотверженность всех, кто с честью принял удар и с первых дней войны не давал пощады врагу. Кто, не жалея собственной жизни, шел в бой. Кто упорным и тяжелым трудом обеспечивал фронт, бесстрашно противостоял захватчикам на оккупированной территории", - заявил Александр Лукашенко.
Президент отметил, что земля Беларуси омыта слезами детей, женщин и стариков. Обожжена огнем. Пропитана болью солдат и мирных жителей.
"Мы - живущие на ней сегодня - должны помнить о героическом подвиге народа. Ведь война не просто сломала судьбы и украла мечты - она искалечила души и оставила глубокий след в сердцах белорусов", - обратил внимание белорусский лидер.
Участники и гости торжественной церемонии почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.-0-
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