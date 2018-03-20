20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Беларуси возобновят производство музыкальных инструментов. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня правительству во время встречи с творческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.
"Что творческому человеку надо? Кроме всего прочего, нужен инструмент. Я заметил, что инструменты у вас есть, по крайней мере, у тех, кто демонстрировал свое искусство. У кого их нет, вице-премьер пообещал, что даже музыкальные инструменты в ближайшее время мы уже будем изготавливать в Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.
Президент констатировал, что то же новое пианино стоит немалых денег, а старые уже выходят из строя. "Поэтому поставлена задача отремонтировать все старое и восстановить производство, но на более высоком уровне, музыкальных инструментов. Особенно пианино, которое у нас когда-то выпускалось", - сказал глава государства.-0-
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